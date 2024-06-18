Сургутянам рассказали о недостроенном сквере возле Дворца торжеств

После посещения заброшенного сквера возле Дворца торжеств редакция siapress.ru обратилась в администрацию с вопросом: «Как выполняются работы по благоустройству объекта «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»?

«По указанному объекту были определены следующие сроки выполнения работ: первый этап - 15.06.2022 – 30.11.2022; второй этап - 15.06.2023 – 15.12.2023. Работы выполнены полностью и в срок. На данный момент подрядчик устраняет выявленные замечания, в рамках гарантийных обязательств. Идет подготовка актов приемки и передачи объекта в эксплуатацию», — говорится в ответе, поступившем из мэрии.

«Территория благоустройства, согласно проекту, не имеет ограждения, кроме территории сквера, примыкающую к «Дворцу торжеств». Мусор вывезен, кроме бытовки, малые архитектурные формы (кольца и молодожены) демонтированы в цех для устранения дефектов окрашенных поверхностей сроком до 15.07.2024», — добавили в сообщении.

Кроме того, власти Сургута добавили, что подрядчик устраняет замечания по малым архитектурным формам, которые пострадали от действий вандалов: роспись краской из баллончиков, выбитые доски скамеек.

Ранее мы писали, что корреспондент siapress.ru решил проверить чистоту и благоустройство сквера возле Дворца торжеств, и увидел, как объект выглядит сейчас — результаты смотрите в обзоре на siapress.ru.