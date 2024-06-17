Бастрыкин заинтересовался состоянием недостроенного сквера возле Дворца торжеств в Сургуте

Недостроенный сквер возле Дворца торжеств в Сургуте привлек внимание главы СУ СКР Александра Бастрыкина. В сентябре 2023 года объект был готов на 80%. К ноябрю того же года строительство планировали завершить. Редакция siapress.ru посетила территорию заброшенного сквера, чтобы узнать, в каком состоянии находится объект на сегодняшний день.

При входе в парк можно увидеть разукрашенную скульптуру зайцев, вокруг которых валяются ленты неизвестного происхождения.

Также бросаются в глаза разбросанные ветки, разрубленные березы, мусор и осколки.

При прогулке по скверу корреспондент неоднократно натыкался на провода, торчащие в том числе возле скульптуры гнезда с аистами.

Некоторые скамейки в форме сердца разукрашены вандалами.

Напомним, что первый этап строительства сквера обошелся в 15,5 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджетов трех уровней: муниципального, регионального, федерального. Дополнительные средства удалось привлечь за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».