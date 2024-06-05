Авиакомпания Utair запускает прямой рейс из Сургута в Грозный

Авиакомпания Utair с 8 июня запускает прямой рейс из Сургута в Грозный. Полеты будут выполняться по субботам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Вылет из Сургута — в 09:05, из Грозного — в 12:35. Время в пути составит 4 часа 10 минут.

«К сезону летних отпусков расширяем программу полетов на Северный Кавказ из Ханты-Мансийского автономного округа. Чеченская Республика — интересное и активно развивающееся туристическое направление, поэтому, я уверен рейсы в Грозный будут популярны у наших пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

С 3 июня авиакомпания Utair начала выполнять рейсы по маршруту Сургут-Анталья. Полеты запланированы один раз в неделю − по понедельникам.