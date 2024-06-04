Сургутяне смогут полететь в Анталью один раз в неделю

С 3 июня авиакомпания Utair начала выполнять рейсы по маршруту Сургут-Анталья. Полеты запланированы один раз в неделю − по понедельникам.

«Прошлым летом мы впервые запустили рейсы из Сургута в Анталью. Направление пользовалось большим спросом у наших пассажиров, поэтому мы решили возобновить рейсы в новом сезоне. Теперь жителям Югры — родного региона «ЮТэйр» — вновь доступны комфортные перелеты к побережью Средиземного моря», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В честь запуска рейса Utair и аэропорт Сургута провели торжественное мероприятие и вручили ценные призы первому зарегистрированному пассажиру: сертификат на бесплатный перелет по любому маршруту с Utair и посещение бизнес-зала.

Напоминаем, ранее прокуратура начала проверку из-за гибели кошки в самолете Utair.