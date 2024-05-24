Авиационная группа «Русские Витязи» вновь прилетит в Сургут

В Сургуте накануне Дня России и 430-летного юбилея города выступит авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Это уже четвертый визит знаменитой команды в город, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Пилоты легендарной группы на шести тяжелых истребителях покажут свое мастерство над поймой реки Обь», - говорится в сообщении.

«Русские Витязи» выступали в Сургуте на День города в 2022 году. Пилоты показали групповой пилотаж четырех и шести самолетов, а также пообщались со школьниками и журналистами.