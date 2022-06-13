В Сургуте прошло авиашоу в честь Дня города

Вчера, 12 июня, Югорский тракт был практически полностью заполнен людьми. Причина проста – сургутяне собрались, чтобы посмотреть на авиашоу с участием пилотажных групп «Барсы» и «Русские Витязи», которое подготовили на День России и День города. О том, как это было – в фоторепортаже СИА-ПРЕСС.

Погода располагала к представлению, поэтому уже к назначенному времени вдоль дороги собралась многочисленная публика. Можно сказать, был аншлаг. Некоторые люди приходили с камерами и фотоаппаратами, чтобы заснять фигуры высшего пилотажа себе на память.

К слову, некоторые принесли с собой бинокли. По словам горожан, некоторые даже умудрились залезть на крышу жилого дома. Большинство, впрочем, предпочло взгромоздиться на ограждения.

Первыми выступали «Барсы». Выступление было коротким, но не менее захватывающим. Сначала летели рядком, чем напоминали стаю птиц, а затем сургутяне увидели самые настоящие чудеса на виражах.

И гвоздь программы – «Русские Витязи». Полет был очень громкий, некоторые даже затыкали уши. Оцените сами.

Вместо традиционного для праздников подобного масштаба салюта – огни, вызвавшие у зрителей настоящий восторг.

Фото: t.me/slepov_duma_surguta