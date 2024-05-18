В Сургуте уровень воды в реке Черная снизился на 22 см

В Сургуте уровень воды в реке Черная, затопившей дачные участки, снизился с 15 мая на 22 см. За последние 12 часов динамика составила 2 см, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Силами МКУ «Сургутский спасательный центр» очищено от скопления льда около 800 метров русла реки, на берег из воды извлечено 12 поваленных деревьев», - рассказали в мэрии, уточнив, что противопаводковые мероприятия продолжаются.

Река Черная после вскрытия льда вышла из берегов и подтопила 23 дачных участках в СНТ «Газовик». Власти ввели режим повышенной готовности. Для возможных пострадавших подготовили пункт временного размещения в гостинице «Обь». Ведется максимальный сброс воды с водохранилища Сургутской ГРЭС-2.