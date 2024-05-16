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​В Сургуте запустили дорожный сезон // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сургутянам рассказали, какие дороги отремонтируют в 2024 году

​В Сургуте запустили дорожный сезон // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: администрация Сургута, siapress.ru

В Сургуте стартовала дорожная кампания. На сегодняшний день требуют ремонта 18 участков автомобильных дорог, восемь из них обновят в 2024 году. Более подробно о планах − в материале siapress.ru.

Где и за сколько

В 2024 году в Сургуте отремонтируют восемь участков автомобильных дорог и девять внутриквартальных проездов. Ямочный ремонт запланирован на площади в 20 тысяч квадратных метров, устранение колейности − на 44 тысячах квадратах.

«В этом году у нас запланировано восемь участков, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» у нас проводится ремонт по трем участкам — это улица Энергетиков (от Майской до Энгельса). Также в «БКД» у нас предусмотрен ремонт Нефтеюганского шоссе (от улицы Островского до Маяковского). По этому объекту запланирован ремонт проезжей части и обочины. Подрядная организация приступит к работе 21 мая. Еще по «БКД» − улица Югорская. Данный контракт заключается на два года: будет производится капитальный ремонт», − рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Анна Коршунова.

На федеральную программу «Безопасные качественные дороги» выделили 440 миллионов рублей. Вышло 50 на 50 − из окружного и городского бюджетов.

Но это еще не все: город получил субсидию от округа на общую сумму 259 миллионов рублей в рамках «Команды Югры» (90% округ, 10% − город). Поэтому, помимо трех перечисленных дорог, Сургуту удастся отремонтировать больше еще целых пять участков.

«За счет этого финансирования мы выполним ремонт пяти участков автомобильных дорог: улица Дальняя, дорога на кладбище, ремонт проезжей части, улица Автомобилистов и небольшой участок на улице Западная. По этим объектам будет ремонт проезжей части, обустройство остановочных комплексов и небольшой участок тротуара. Также в рамках дополнительного субсидирования будет выполнен капитальный ремонт улицы Шидловского, а также улицы Толстого. По этим дорогам мы планируем в 2025 году запустить общественный транспорт», − добавила Анна Коршунова.

Отметим, что ремонт девяти внутриквартальных проездов пройдет на таких участках, как проезд от улицы Лермонтова до Чехова (вдоль дома по улице Лермонтова, 13), от Декабристов до Дзержинского (за домами Ленина, 41 и Ленина, 43), проезд от улицы Бажова до Ленина, внутриквартальный проезд возле гимназии имени Салманова и Мелик-Карамова, 90. Также будет выполнен ремонт проездов, где он был запланирован в прошлом году: от Пролетарского до школы «Перспектива».

Не все так просто

Оказалось, что еще не все участки получили подрядчиков. Для проведения капитального ремонта по улицам Югорской и Толстого-Шидловского еще необходимо получить положительное заключение от повторной государственной экспертизы.

«По улице Югорская мы проводили конкурс в декабре, на данный объект ни одна из подрядных организаций не зашла в связи с низкой стоимостью асфальтобетонной смеси. В настоящий момент мы зашли на повторную государственную экспертизу. Ждем положительного заключения, и после этого выходим на контрактацию. Данный объект двухгодовалый, вели переговоры с подрядными организациями, должны успеть в срок. Я думаю, что мы приступим к ремонту в июле. Толстого-Шидловского такая же ситуация. Думаем, выйдем в середине июля. Но там объекты небольшие», − пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства.

Работа началась

Сургут уже приступил к ремонтным работам − обновляется одна из старейших в городе улица Энергетиков от Майской до Энгельса. Сейчас на участке идут подготовительные работы. Здесь появится не только новый асфальт на проезжей части более 25 тысяч квадратных метров, но и тротуар по нечетной стороне улицы. Кроме того, запланированы работы по обеспечению безопасности движения.

«В настоящее время приступили к подготовительным работам: разбивка осей, демонтажные работы. В планах в ближайшее время выйти с фрезерованием по основной проезжей части. В настоящее время у нас здесь работает, кроме нас, еще субподрядчик. По планам − 19 тысяч квадратов покрытие по основной проезжей части и тротуары − около 3,5 тысяч квадратных метров», − поделился заместитель главного инженера по строительству «Автодорстрой» Тарас Понедько.

Напоминаем, в 2023 году в Сургуте было отремонтировано практически 300 тысяч квадратных метров дорог.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 34, комментариев: 0
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