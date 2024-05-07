​Сургутянам сообщили, когда закончится отопительный сезон

В ближайшее время в Сургуте может закончиться отопительный сезон. Если в течение пяти дней в городе температура воздуха будет не ниже +8 градусов, то подача тепла в квартиры прекратится. Об этом сообщили «Городские тепловые сети» Сургута в своей группе во «ВКонтакте».

«Точные даты прекращения подачи тепла в жилые дома зависят от погодных условий. Для отключения централизованного отопления необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти дней подряд была не ниже +8 градусов», — говорится в сообщении.

Однако, если в доме нецентрализованное отопление, а, например, установлен котел — собственники на общем собрании могут принять решение, когда включить или выключить отопление.

Ранее мы писали, что в Нижневартовске отопительный сезон закончится во второй половине мая.