В мэрии Нижневартовска сообщили об окончании отопительного сезона

Жителей Нижневартовска предупредили о завершении отопительного сезона. Отопление в домах вартовчан планируют отключить во второй половине мая, после чего начнется отключение горячей воды для проверки теплосетей на прочность. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города.

«В связи с завершением отопительного сезона будет производиться временное отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Они приходятся на вторую половину мая (исходя из многолетних показателей). При неблагоприятной погоде дата отключения может быть перенесена на более поздний срок», — сказано в сообщении.

Дата прекращения подачи тепла в дома вартовчан будет зависеть от погодных условий. Для этого среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней подряд должна быть не ниже +8 градусов. Отключение тепла в социальных учреждениях пройдет по заявкам руководителей.