Сургутская энергосбытовая компания «Восток» дала комментарий по поводу нерегулируемого тарифа в гаражном комплексе

Ранее собственники гаражных боксов провели собрание с директором управляющей компании «Жилсервис» Владимиром Кульба. Присутствующие обсудили вопрос о повышении цен за электроэнергию и пути решения проблемы. Энергосбытовая компания «Восток» дала комментарий по поводу ситуации с начислениями по электроэнергии в гаражах на улице Юности, 8.

«В здании есть несколько вводно-распределительных устройств и по схеме, предоставленной ООО «КомфортСервис», энергоснабжение владельцев гаражей и коммерческих помещений производилось раздельно. Соответственно, до февраля 2023 года Энергосбытовая компания «Восток» выставляла часть счетов за электроэнергию по ценам для группы потребителей «Прочие» (коммерческим объектам), а часть – по тарифу для группы «Приравненные к населению» (владельцам гаражей). В феврале 2023 года сотрудники энергоучетного подразделения Энергосбытовой компании «Восток» во время проверки обнаружили, что через часть вводно-распределительных устройств, заявленных управляющей компанией как ВРУ для владельцев гаражей, оказались подключены коммерческие помещения. Это прямое нарушение законодательства, так как коммерческие объекты не могут снабжаться по тарифам для населения», — указала ЭК «Восток».

ЭК «Восток» уведомили об этом УК, запросила актуальные схемы подключений и привязку к ним собственников.

«Эти данные директором УК до сих пор в полном объеме не предоставлены, а также у гаражей нет статуса гаражно-строительного кооператива, поэтому ЭК «Восток» вынуждена производить начисления за электроэнергию всему строению по цене для группы потребителей «Прочие». Как только УК предоставит недостающие документы, ЭК «Восток» приведет договор в соответствие с фактической схемой, где корректно будут учитываться собственники гаражей и коммерческих помещений, после чего Энергосбытовая компания «Восток» сможет производить начисления владельцам гаражей по тарифу для населения», — добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что данное здание является нежилым — часть объекта занята гаражным комплексом, а на первых двух этажах расположены коммерческие помещения.