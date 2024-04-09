Utair возобновит рейсы из Сургута в Фергану в июне

Авиакомпания Utair возобновляет рейсы из Сургута в Фергану. Полеты начнут выполняться с 6 июня по четвергам, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылет из Сургута — в 22:10, из Ферганы — в 03:20. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Продажа билетов уже открыта.

«Фергана — одно из ключевых туристический направлений Средней Азии. Поэтому мы приняли решение с лета возобновить туда прямые перелеты из Сургута — базового аэропорта «ЮТэйр». Также авиакомпания выполняет полеты в Фергану из Москвы», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее в аэропорту Сургута рассказали о международных направлениях, актуальных в период действия весенне-летнего периода. В их числе - популярные среди туристов Анталья и Дубай.