В аэропорту Сургута рассказали об актуальных прямых рейсах за границу

В аэропорту Сургута перечислили международные направления, которые актуальны в период действия весенне-летнего периода. В их числе - популярные среди туристов Анталья и Дубай.
«Самые долгожданные прямые рейсы для сургутян - это, конечно, курорты. В конце апреля на турецкий берег Антальи начнет курсировать Azur air - по средам и воскресеньям, с 3 июня к полетам приступит и Utair - по понедельникам. Также весной можно успеть посетить Дубай (ОАЭ) - Utair продолжит обслуживать прямые рейсы по субботам до конца мая», - рассказали подробности в пресс-службе аэропорта.
Также для жителей Сургута весной и летом доступны следующие международные направления:
Баку (Азербайджан)
Бишкек (Киргизия)
Ереван (Армения)
Ош (Киргизия)
Ташкент (Узбекистан)
Фергана (Узбекистан)
Худжанд (Таджикистан).