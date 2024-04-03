В аэропорту Сургута рассказали об актуальных прямых рейсах за границу

В аэропорту Сургута перечислили международные направления, которые актуальны в период действия весенне-летнего периода. В их числе - популярные среди туристов Анталья и Дубай.

«Самые долгожданные прямые рейсы для сургутян - это, конечно, курорты. В конце апреля на турецкий берег Антальи начнет курсировать Azur air - по средам и воскресеньям, с 3 июня к полетам приступит и Utair - по понедельникам. Также весной можно успеть посетить Дубай (ОАЭ) - Utair продолжит обслуживать прямые рейсы по субботам до конца мая», - рассказали подробности в пресс-службе аэропорта.

Также для жителей Сургута весной и летом доступны следующие международные направления:

Баку (Азербайджан)

Бишкек (Киргизия)

Ереван (Армения)

Ош (Киргизия)

Ташкент (Узбекистан)

Фергана (Узбекистан)

Худжанд (Таджикистан).