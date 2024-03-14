В Сургуте после вмешательства прокуратуры отремонтировали электроподъемник для инвалидов

Прокуратура Сургута после обращения местной жительницы-инвалида проверила доступность объектов инфраструктуры для маломобильных граждан. Оказалось, что в многоквартирном доме, где проживает женщина, сломался электрический подъемник. Сургутянка не могла выходить на улицу и возвращаться обратно.

«Прокурор города внес в адрес руководителя управляющей компании представление, потребовав провести ремонтные работы оборудования. В результате принятых мер прокурорского реагирования электроподъемник отремонтирован. Ответственное виновное лицо управляющей организации привлечено к дисциплинарной ответственности», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуратура начала проверку по публикации в СМИ о нарушении прав жительницы Нижневартовска с инвалидностью. По данным журналистов, женщина живет в многоквартирном доме, не оборудованном для инвалидов. Из-за этого она годами не может покинуть квартиру.