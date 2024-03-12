Ограниченная доступность: прокуратура Нижневартовска проверяет нарушение прав инвалида

Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о нарушении прав жительницы Нижневартовска с инвалидностью. По данным журналистов, женщина живет в многоквартирном доме, не оборудованном для инвалидов. Из-за этого она годами не может покинуть квартиру.

«В средствах массовой информации размещен материал о том, что местная жительница - инвалид 1 группы проживает в многоквартирном доме, который соответствующим образом не оборудован для инвалидов. По причине этого она не может на протяжении нескольких лет покинуть квартиру», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры ХМАО.

В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего. Действиям местных властей, ответственных за обеспечение доступности жилого дома для инвалидов, будет дана оценка.