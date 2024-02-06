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​Подрядчиков Сургута оштрафовали на 400 тысяч рублей за некачественную уборку снега

В январе компаниям Сургута пришлось оплатить штраф в 150 тысяч рублей за плохую уборку снега

​Подрядчиков Сургута оштрафовали на 400 тысяч рублей за некачественную уборку снега
Фото: администрация Сургута

Подрядчики Сургута заплатят 400 тысяч рублей за плохую уборку снега и несвоевременный вывоз за весь зимний период. За январь сумма санкций составила 150 тысяч рублей, подчеркнули в «Сургутской трибуне» со ссылкой на дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса.

«Наши специалисты ежедневно проводят контрольные рейды, фиксируют нарушения. В целом подрядчики работают на «тройку». Не все в полной мере работают, есть мелкие замечания. Например, если расчищают тротуары, то складируют снег по бокам и оставляют его там. Или во дворах собирают снег в кучу и не своевременно вывозят. Такого быть не должно», – добавил и.о. директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сергей Тыртышный.

Чаще всего претензии по уборке снега касаются компаний, обслуживающих внутриквартальные проезды, дворы и подъездные пути к образовательным учреждениям.

Ранее власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 148, комментариев: 0
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