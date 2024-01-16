В Сургуте назначили нового начальника дорожной дирекции

В Сургуте назначен новый начальник дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Должность занял Сергей Тыртышный, который ранее был заместителем руководителя учреждения. Предыдущий начальник дорожной дирекции Валерий Ходжаев, занимавший должность с апреля 2022 года, покинул пост по собственному желанию.

«Обязанности директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» в Сургуте исполняет Сергей Тыртышный. Ранее Сергей Григорьевич был заместителем директора данного учреждения», - сообщили «Вестнику» в пресс-службе горадминистрации.

Ранее мэр Сургута Андрей Филатов раскритиковал дорожников и коммунальщиков за некачественную уборку городских улиц во время новогодних праздников. По его словам, подрядные организации, не справившиеся с работой, будут оштрафованы.