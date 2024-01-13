За уборкой снега в Сургуте можно наблюдать онлайн

За качеством уборки снега в Сургуте можно следить онлайн: глава города Андрей Филатов рассказал, что для этого запущен соответствующий сервис.

Спецтехника ныне работает круглосуточно: фронт работы обширен, поскольку в праздничные дни большинство подрядчиков справилось со своей работой плохо. «Только 60 процентов участков в начале недели были в нормативном состоянии, — говорит градоначальник. — Сейчас ситуация постепенно выравнивается».

На своих страницах в соцсетях Филатов отметил, что администрация занята контролем работы дорожников и коммунальщиков: «Ежедневно инспектируем дороги, проверяем работу подрядных организаций. Очередная такая встреча с подрядчиками состоялась накануне. Тем, кто плохо справился, дано время на устранение замечаний. За некачественную работу теперь штрафуем, но, как показывает практика, даже деньги и публичная ответственность – не для всех достаточная мотивация. Один из подрядчиков, на участки которого было много жалоб горожан в праздничные дни, заработает меньше, чем планировал. Оплата будет соответствовать результату уборки дорог. А часть его объемов – улицы Лермонтова и Чехова вообще передаем на содержание другим организациям, которые более успешно справились со своей работой в новом году».

Описанный подход ранее обсуждали на заседании штаба по городскому хозяйству и теперь его намерены внедрять в работу повсеместно.