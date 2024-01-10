Неизвестные ранили сургутянку петардой

В новогодние праздники в Сургуте местная жительница пострадала от запуска петарды. Неизвестные попали ей в ногу небольшим взрывным устройством, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Андрей Рачев.

«Когда она входила в подъезд, ей в ногу прилетела петарда, запущенная со двора. К счастью, легкая степень, без госпитализации», − добавил глава управления.

Ранее стало известно, что в период запрета на запуск фейерверков ни одного жителя Сургута не оштрафовали.