Фейерверков в Сургуте в новогодние праздники стало меньше по сравнению с прошлым годом

Во время запрета на запуск фейерверков ни одного жителя Сургута не оштрафовали. В новогоднюю ночь работали пять патрульных групп, которые проводили разъяснительные беседы с горожанами.

«У нас работали пять групп − представители полиции, госпожнадзора, управления по делам ГО и ЧС и спасательные группы. Патрулировали придомовые территории. С гражданами проводилась профилактическая работа и разъяснительные беседы. Они не были привлечены к ответственности, потому что в работе этих групп не было запуска. Могу отметить, что фейерверков было меньше процентов на 20-30 по сравнению с прошлым годом. В ходе беседы люди адекватно реагировали и отказывались от запуска», − сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Андрей Рачев.

Подчеркнем, что в новогоднюю ночь во дворе дома по улице Мелик-Карамова, 43 автомобиль пострадал от попавшей в салон пиротехники. «По данному факту назначена процессуальная проверка, пожарная экспертиза. Двое граждан установлены, они опрошены. Пожара не было. Это единственный факт последствий запуска пиротехники», − рассказал инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по Сургуту Юрий Кучеров.

Также сообщается еще об одной пострадавшей в новогодние праздники. Ей прилетела в ногу петарда, когда она входила в подъезд. Обошлось без госпитализации.

Напоминаем, в Сургуте с 30 декабря по 8 января был введен особый противопожарный режим. Горожанам на период праздников запретили запускать салюты.