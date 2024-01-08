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Еще один мэр из ХМАО пострадал от действий мошенников

​У главы Сургута появился фейковый аккаунт в Телеграме

Еще один мэр из ХМАО пострадал от действий мошенников
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО еще один мэр пострадал от действий мошенников. Аферисты создали в Телеграме фейковый аккаунт главы Сургута Андрея Филатова. Ранее клон появился у мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

«Мошенники в очередной раз создали мой поддельный аккаунт в Телеграм. Рассылают фэйковые сообщения от моего имени. Просьба – не реагировать на них, не переходить по присланным ссылкам», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Глава Сургута предложил следующий способ проверки достоверности сообщений и профиля: делать скриншоты и направлять их ему по телефону, в личных сообщениях в телеграм-канале или на его официальной странице во «ВКонтакте».

Это не первый клон Андрея Филатова в Телеграме. Мошенники рассылали ложные сообщения от его лица в сентябре прошлого года.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 114, комментариев: 0
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        ["_m":"CComponent":private]=>
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        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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