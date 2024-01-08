​У главы Сургута появился фейковый аккаунт в Телеграме

В ХМАО еще один мэр пострадал от действий мошенников. Аферисты создали в Телеграме фейковый аккаунт главы Сургута Андрея Филатова. Ранее клон появился у мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

«Мошенники в очередной раз создали мой поддельный аккаунт в Телеграм. Рассылают фэйковые сообщения от моего имени. Просьба – не реагировать на них, не переходить по присланным ссылкам», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Глава Сургута предложил следующий способ проверки достоверности сообщений и профиля: делать скриншоты и направлять их ему по телефону, в личных сообщениях в телеграм-канале или на его официальной странице во «ВКонтакте».

Это не первый клон Андрея Филатова в Телеграме. Мошенники рассылали ложные сообщения от его лица в сентябре прошлого года.