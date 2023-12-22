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Почти 200 сургутянок отговорили от аборта церковные служащие и прихожане храма

За девять месяцев 2023 года церковные служащие храма Сургута отговорили 192 женщин от аборта

Почти 200 сургутянок отговорили от аборта церковные служащие и прихожане храма
Фото: ru.freepik.com

Церковные служащие и прихожане храма Сургута отговорили от аборта 192 женщин за девять месяцев 2023 года. Православные специалисты при медицинских учреждениях прошли специальные курсы, организованные епархией, сообщил «Вестнику Сургутского района» благочинный города, протоиерей Антоний Исаков.

«К нашим сотрудникам центра поддержки матерей за первые девять месяцев этого года обратились 1 071 женщина. После проведенных бесед 192 женщины сохранили беременность. Получается 18% сохраненных беременностей, – рассказал протоирей. − Консультанты аккуратно стараются объяснить, какую могут оказать помощь, если женщины передумают делать аборт и сохранят жизнь ребенку. Все аккуратно. Мы ушли от принципов агрессивной рекламы типа «Аборт – это убийство!» Просто стараемся максимально сохранить жизни».

Ранее глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский выступил против снижения доступности абортов. Также на эту тему высказалась уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. Детский омбудсмен назвала аборт «вопросом репродуктивного выбора женщины».


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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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