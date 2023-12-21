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Людмила Низамова: «Аборт – вопрос репродуктивного выбора женщины»

Уполномоченная по правам ребенка в Югре высказалась по поводу абортов

Людмила Низамова: «Аборт – вопрос репродуктивного выбора женщины»
Фото vk.com/upr_ugra

Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова назвала аборт «вопросом репродуктивного выбора женщины». Она подчеркнула, что убеждать женщин сохранить ребенка нужно созданием условий для его воспитания, сообщили в NEFT.

«На мой взгляд [аборт] — это вопрос репродуктивного выбора женщины. Убеждать женщину сохранить ребенка нужно не методами запрета, а создавая условия для его воспитания», — отметила Людмила Низамова.

Детский омбудсмен Югры напомнила о том, что, когда женщина решает прервать беременность, ей проводят комплексную оценку здоровья. Так, в некоторых случаях будет целесообразно сохранить плод. Например, если по состоянию здоровья девушка не сможет больше иметь детей в будущем.

Представители духовенства также беседуют с югорчанками при принятии решения об аборте.

Кроме того, она отметила, что в округе есть условия поддержки для мам с детьми, в том числе бесплатное детское питание и дошкольное образование, которое становится доступно с шести месяцев.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 128, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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