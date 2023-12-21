Уполномоченная по правам ребенка в Югре высказалась по поводу абортов

Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова назвала аборт «вопросом репродуктивного выбора женщины». Она подчеркнула, что убеждать женщин сохранить ребенка нужно созданием условий для его воспитания, сообщили в NEFT.

«На мой взгляд [аборт] — это вопрос репродуктивного выбора женщины. Убеждать женщину сохранить ребенка нужно не методами запрета, а создавая условия для его воспитания», — отметила Людмила Низамова.

Детский омбудсмен Югры напомнила о том, что, когда женщина решает прервать беременность, ей проводят комплексную оценку здоровья. Так, в некоторых случаях будет целесообразно сохранить плод. Например, если по состоянию здоровья девушка не сможет больше иметь детей в будущем.

Представители духовенства также беседуют с югорчанками при принятии решения об аборте.

Кроме того, она отметила, что в округе есть условия поддержки для мам с детьми, в том числе бесплатное детское питание и дошкольное образование, которое становится доступно с шести месяцев.