На улице Билецкого в Сургуте Toyota врезалась в автобус

В понедельник вечером, 11 декабря, в Сургуте пьяный водитель Toyota столкнулся с впереди движущимся автобусом. В результате ДТП 32-летний пассажир легковушки получил травмы.

«В 19:10 на улице С. Билецкого в городе Сургут 33-водитель автомобиля «Toyota», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автобусом, − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры. − Как выяснилось позднее, у водителя иномарки имелись признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала наличие 1, 040 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе».

Напоминаем, на минувших выходных на автодороге Югры после столкновения двух машин погибли четыре человека.