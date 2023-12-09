40-градусные морозы ожидаются в Сургуте в воскресенье

В Сургуте в воскресенье, 10 декабря, прогнозируются морозы до -40 градусов. Горожан просят сократить время пребывания на улице и по возможности находиться дома.

«Завтра в Сургуте ожидаются морозы до -40 градусов. Чтобы уберечь себя от переохлаждения, специалисты управления по делам ГО и ЧС рекомендуют горожанам ограничить пребывание на улице», - сообщает телеграм-канал мэрии Сургута.

Ранее в городском управлении по делам ГО и ЧС рекомендовали сургутянам воздержаться от выездов на снегоходной технике в лес и на водные объекты. Специалисты подчеркнули, что даже в сильные морозы на водоемах есть полыньи, которые частично замерзают с небольшой толщиной льда, либо не замерзают вообще.