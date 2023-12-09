Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в морозные дни

В Сургуте сохраняется очень холодная погода. Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города без особой необходимости не выходить из дома в морозные дни. Также следует воздержаться от выездов на снегоходной технике в лес и на водные объекты.

«Напоминаем, что даже в сильные морозы на водоемах есть полыньи, которые частично замерзают с небольшой толщиной льда, либо не замерзают вообще», - сообщает управление.

В том случае, если вы заметили человека, попавшего в беду, или сами оказались в опасной ситуации, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.