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​Сургутян предупредили об опасности поездок на снегоходной технике

Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в морозные дни

​Сургутян предупредили об опасности поездок на снегоходной технике
Фото: сайт администрации Сургута

В Сургуте сохраняется очень холодная погода. Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города без особой необходимости не выходить из дома в морозные дни. Также следует воздержаться от выездов на снегоходной технике в лес и на водные объекты.

«Напоминаем, что даже в сильные морозы на водоемах есть полыньи, которые частично замерзают с небольшой толщиной льда, либо не замерзают вообще», - сообщает управление.

В том случае, если вы заметили человека, попавшего в беду, или сами оказались в опасной ситуации, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 132, комментариев: 0
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