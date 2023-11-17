Два водителя пострадали в ДТП в Сургуте накануне

В четверг, 16 ноября, на улице Нефтеюганское шоссе в Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими. Виновником аварии стал 19-летний водитель «ВАЗа», который не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем.

«Около 16:45 на улице Нефтеюганское шоссе в городе Сургут, 19-летний водитель, управляя «Ваз», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Volksvagen». В результате ДТП оба водителя получили травмы», − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП с двумя пострадавшими.

Напоминаем, ранее в Югре произошло смертельная авария: легковушка столкнулась с «КамАЗом». Водитель «Нonda» и его 34-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до приезда скорой.