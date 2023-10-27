Еще одна автобусная остановка в Сургуте пострадала из-за вандалов

В Сургуте вандалы разрушили еще одну остановку. По словам пресс-службы мэрии, неизвестные разбили стекло на автобусном павильоне «Кинотеатр Аврора». Несмотря на то, что инцидент случился ночью, видеокамеры записали нарушителей и их личности будут установлены.

«Просим сургутян бережнее относиться к имуществу, которое находится на территории города. Восстановление остановочных комплексов требует финансовых и временных ресурсов», – подчеркнули в администрации города.

Если вы стали свидетелем акта вандализма, необходимо обращаться в УМВД России по Сургуту по телефону: 112.

Напомним, что ранее в Сургуте дебоширы разрисовали остановку спустя три дня после установки.