Остановочный павильон на Лермонтова в Сургуте разрисовали спустя три дня после установки

Новые остановочные павильоны в Сургуте не дают покоя местным вандалам: очередной из них подвергся нападению. На сей раз разрисовали и повредили остановку на улице Лермонтова.

Павильон со стороны дома по улице Лермонтова, 4, установили несколько дней назад, и новеньким он простоял всего три дня: сейчас его уже украшают вмятины и надписи.

«Напоминаем, что размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также рисунков и надписей вне установленных для этих целей местах, влечет штраф: гражданам — от пятисот до трех тысяч рублей; должностным лицам — от одной до пяти тысяч рублей; юридическим лицам — от пяти до десяти тысяч рублей», — напоминают в сургутской мэрии. Чиновники обращаются к горожанам: если вы становитесь свидетелями актов вандализма, не стесняйтесь обращаться в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году ремонту подвергнут 26 остановок: как писал siapress.ru, планируется замена стекол, а 11 павильонов и вовсе отремонтируют капитально.