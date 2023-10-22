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​Вандалы не унимаются: пала еще одна остановка в Сургуте

Остановочный павильон на Лермонтова в Сургуте разрисовали спустя три дня после установки

​Вандалы не унимаются: пала еще одна остановка в Сургуте
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Новые остановочные павильоны в Сургуте не дают покоя местным вандалам: очередной из них подвергся нападению. На сей раз разрисовали и повредили остановку на улице Лермонтова.

Павильон со стороны дома по улице Лермонтова, 4, установили несколько дней назад, и новеньким он простоял всего три дня: сейчас его уже украшают вмятины и надписи.

«Напоминаем, что размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также рисунков и надписей вне установленных для этих целей местах, влечет штраф: гражданам — от пятисот до трех тысяч рублей; должностным лицам — от одной до пяти тысяч рублей; юридическим лицам — от пяти до десяти тысяч рублей», — напоминают в сургутской мэрии. Чиновники обращаются к горожанам: если вы становитесь свидетелями актов вандализма, не стесняйтесь обращаться в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году ремонту подвергнут 26 остановок: как писал siapress.ru, планируется замена стекол, а 11 павильонов и вовсе отремонтируют капитально.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 142, комментариев: 0
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