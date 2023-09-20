Жителей Сургута призвали прививаться от гриппа

В Сургуте стартует прививочная кампания против гриппа. В настоящий момент от этого заболевания вакцинировали примерно 22% от запланированного числа населения, рассказала главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №4 Любовь Колесникова.

«Вакцинация против гриппа — это наиболее эффективный способ профилактики тяжелых осложнений. По постановлению главного государственного санитарного врача должно быть вакцинировано не менее 60% населения, а в группе риска − не менее 70%. В Сургуте это 237 тысяч человек, из них почти 89 тысяч − детское население. Вакцина постоянно поступает. Она отечественного производства и доказала эффективность и безопасность. Есть несколько видов вакцин: «Совигрипп», «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри», − добавила главврач.

Вместе с тем в Сургуте не запланирована массовая вакцинация против ковида. Связано это с низким уровнем заболевания на нынешний момент. Однако вакцина есть в наличии − 2 240 доз на город. В частности, прививать от коронавирусной инфекции будут группы риска. При этом детской вакцины от этого заболевания сейчас нет.

Напоминаем, в Сургуте закрывают классы на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей.