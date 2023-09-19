В Сургуте закрывают классы на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей

В Сургуте растет уровень заболеваемости ОРВИ. Более 50% заболевших — это дети от семи до 14 лет, далее следует возрастная группа от ноля до семи. Подростки занимают 18% в общей структуре.

«Если рассматривать прошедшую неделю в сравнении с предыдущей, то уровень заболеваемости вырос где-то на 60%. Если взрослые составляют одну треть заболевших, то вся остальная часть — это детское население, − рассказала главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №4 Любовь Колесникова. − На сегодняшний день 40 классов находится на дистанционном обучении. Полностью закрытых на карантин школ нет. В детских садах − закрыта одна группа».

В школах Сургута постоянно проводится мониторинг заболеваемости. Как только в классе суммарное количество больных ОРВИ превышает 20%, руководитель образовательного учреждения принимает решение перевести его на дистанционное обучение.

Отметим, что в настоящий момент в Сургуте зафиксировано около 6,5 тысяч заболевших ОРВИ. На предыдущей неделе этот показатель составлял порядка трех тысяч.

Ранее стало известно, что три школы и один детсад в Югре отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.