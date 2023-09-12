В Сургуте выяснили наиболее удачное время для вызова такси

Заказывать такси в Сургуте в будние дни лучше до 08:00, а в выходные до 09:00. Так можно избежать повышенного спроса по городу, рассказали в пресс-службе одного из югорских сервисов городских поездок.

«Наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра, а если нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечером час пик начинается в 17:00, а наименее загруженный период наступает после 19:00, когда время ожидания автомобиля сокращается до минимума, − говорится в сообщении сервиса Drivee. −В выходные дни наименее загруженное время для заказа начинается в 08:00, а вот в 09:00 уже высокий спрос на поездки по городу. Вечером проще всего уехать в 18:00, а наибольшее количество заказов приходится на 22:00».

Напоминаем, ранее стало известно, что в мэрии Сургута пока не планируют заменять иномарки на отечественные авто.