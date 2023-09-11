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В мэрии Сургута пока не планируют заменять иномарки на отечественные авто

В автопарке мэрии Сургута больше 60% составляют иномарки

В мэрии Сургута пока не планируют заменять иномарки на отечественные авто
Фото: ru.freepik.com

Администрация Сургута пока не планирует менять иномарки, которые числятся на балансе автопарка, на транспорт отечественного производства. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель главы города Михаил Гуменюк.

«В настоящее время замена автотранспортного средства, находящегося в рабочем состоянии, не планируется. При возникновении такой потребности администрация города будет принимать решения согласно действующему законодательству и рекомендациям», – подчеркнул он.

Какой марки будет новое авто – также неизвестно, ведь в конкурсной документации эту информацию указывать не требуется.

Отметим, что на сегодняшний день на балансе администрации числятся 48 единиц техники, из них 32 – иностранного производства. Также существует контракт на оказание услуг такси.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками автомобилей отечественных марок. Поручение составлено по итогу встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 94, комментариев: 0
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