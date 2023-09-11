Большая часть избирателей Сургута проголосовала за Александра Моора

В Сургуте объявили результаты выбор губернатора Тюменской области. Так, горожане отдали 72,28% голосов в пользу Александра Моора. Всего в выборах приняло участие 100 380 избирателей Сургута, явка составила − 33,1%, поделилась председатель ТИК города Светлана Гаранина.

«На выборах губернатора Тюменской области у нас было зарегистрировано четыре кандидата от политических партий: Иван Левченко набрал 11,89%, Александр Моор одержал победу в этой избирательной кампании с результатом 74,28%, Владимир Пискайкин − 4,01%, Денис Садовников − 8,76%», − рассказала председатель.

Подчеркнем, что все 130 избирательных комиссии Сургута отчитались о результатах вовремя. Нарушений не было выявлено. Поэтому выборы на территории города были утверждены состоявшимися и действительными.

«Впервые у нас более пяти тысяч молодых голосующих. Город Сургут бьет все рекорды по количеству молодежи, в том числе и в избирательных комиссиях. Для них мы традиционно подготовили небольшие подарки. Были выезды на дачи, люди использовали мобильный избиратель. Так, голосований вне помещения участков насчитывают 1 552. Это с учетом больниц, изолятора временного содержания, спецприемника. А по мобильному избирателю − 2 272 заявок», − добавила Светлана Гаранина.

Напоминаем, что во время единого дня голосования в Югре выявили 23 нарушения, два из них подтвердились.