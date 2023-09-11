2 из 23 нарушений во время выборов в ХМАО подтвердились

В Югре зафиксировали 23 жалобы за нарушение проведения выборов, однако только две из них подтвердились. Восемь сообщений были связаны с выборами губернатора Тюменской области.

Как рассказал председатель избиркома Югры Денис Корнеев, пять замечаний касалось организационной деятельности участковых избирательных пунктов, а три касались составления списков избирателей.

«На одном из избирательных участков была обнаружена увеличенная форма протокола в начале голосования, в которую вносятся данные по мере подведения итогов голосования. Там отсутствовало сведение об участковой избирательной комиссии. Они действительно должны быть там. Мы замечание приняли, недостатки устранили в начале дня голосования», —поделился Корнеев.

Из 23 сообщений 15 касались выборов в органы местного самоуправления. Шесть оповещений связаны с агитацией населения, шесть – с досрочным голосованием, три – с организационной деятельностью УИК.

«Все обращения рассмотрены. В одном случае было принято решение о направлении обращения в органы МВД для проведения проверки. В 14 случаях нарушения избирательного законодательства не было установлено. Мы оцениваем уровень обращений хорошо. Это показатель высокого уровня легитимности», — заявил председатель окружного избиркома.