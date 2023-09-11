16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,9241   EUR  104,8872  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Во время единого дня голосования в Югре выявили 23 нарушения

2 из 23 нарушений во время выборов в ХМАО подтвердились

Во время единого дня голосования в Югре выявили 23 нарушения
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Югре зафиксировали 23 жалобы за нарушение проведения выборов, однако только две из них подтвердились. Восемь сообщений были связаны с выборами губернатора Тюменской области.

Как рассказал председатель избиркома Югры Денис Корнеев, пять замечаний касалось организационной деятельности участковых избирательных пунктов, а три касались составления списков избирателей.

«На одном из избирательных участков была обнаружена увеличенная форма протокола в начале голосования, в которую вносятся данные по мере подведения итогов голосования. Там отсутствовало сведение об участковой избирательной комиссии. Они действительно должны быть там. Мы замечание приняли, недостатки устранили в начале дня голосования», —поделился Корнеев.

Из 23 сообщений 15 касались выборов в органы местного самоуправления. Шесть оповещений связаны с агитацией населения, шесть – с досрочным голосованием, три – с организационной деятельностью УИК.

«Все обращения рассмотрены. В одном случае было принято решение о направлении обращения в органы МВД для проведения проверки. В 14 случаях нарушения избирательного законодательства не было установлено. Мы оцениваем уровень обращений хорошо. Это показатель высокого уровня легитимности», — заявил председатель окружного избиркома.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:53, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте проголосовали почти треть избирателей — и омбудсмен Югры 596
  2. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 590
  3. ​«Победа» выпустит фирменный рюкзак, к которому обещает не придираться 563
  4. ​Глава Сургута Андрей Филатов проголосовал на выборах 547
  5. ​В Ханты-Мансийске столкнулись Lexus и грузовик - погиб пассажир легковушки 450
  6. Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП в Нефтеюганске 377
  7. В Югру доставили два современных скоростных теплохода «Метеор» 335
  8. СМИ: в Сургуте водитель маршрутки избил подростка за неуплату проезда 333
  9. ​МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике 299
  10. Югорчанину грозит до 7 лет колонии из-за медпрепарата из Китая 252
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2109
  2. В Сургуте нашли подрядчика для сноса ресторана со скандальным прошлым 1910
  3. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 1841
  4. ​Сургутский НТЦ уменьшился в 8 раз? 1514
  5. Чем кормят наших детей? // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1452
  6. ​Нематериальные ценности 1351
  7. «На сегодняшний день сургутяне накопили долгов по алиментам в размере более 500 миллионов рублей. Сургут по этому показателю становится лидером в Югре» 1328
  8. Не тех блокируем 1285
  9. ​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий» 1279
  10. Александр Седов: «У меня есть внутренняя потребность – создавать» 1251
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 14489
  2. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 4016
  3. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 3360
  4. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3318
  5. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3305
  6. ​Идите и обрящете 3305
  7. Это взлом и провокация 3292
  8. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3263
  9. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 3050
  10. ​Непаханое поле 2868

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика