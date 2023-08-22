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«Москвич» откроет дилерский центр в Сургуте

Автозавод «Москвич» откроет новые дилерский центры в 12 городах России

«Москвич» откроет дилерский центр в Сургуте
Фото: t.me/Zavod_Moskvich

Автозавод «Москвич» откроет 12 новых точек продаж в России. В том числе автосалон откроется в Сургуте, говорится в сообщении компании.

«Москвич» откроет еще 12 новых дилерских центров в городах: Барнаул — Южный, Вологда — Прайм Моторс, Мурманск — Аксель, Новосибирск — Сармат, Пенза — Автолоцман, Рязань — Автоимпорт, Ростов-на-Дону — Ключавто, Сургут — Альянс-Моторс, Тамбов — Боравто, Тольятти — Автофан, Томск — Атом Авто, Череповец — Прайм Моторс», − сообщила компания.

Напоминаем, ранее стало известно, что на закупку российских автомобилей для чиновников потратили 872 млн рублей.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 111, комментариев: 0
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