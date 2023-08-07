На закупку российских автомобилей для чиновников потратили 872 млн рублей

В России за первую половину 2023 года госструктуры разместили 515 извещений на закупку отечественных автомобилей на 872 млн руб. За весь 2022 год таких тендеров было 807 на общую сумму около 1 млрд руб. Об этом сообщают специалисты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», которые по просьбе «Ведомостей» оценили объем закупок российских авто.

Они также отметили, что госзакупки зарубежных авто с февраля 2022 года упали на 2 млрд рублей. Если в 2021 году было 322 таких тендера на сумму 1 млрд 363 млн руб., то в 2022-м их количество сократилось до 85 тендеров на сумму 648 млн руб. Из данных за первое полугодие текущего года следует, что число тендеров снизилось до 37 на сумму 236 млн руб.

«Речь идет преимущественно о брендах Toyota и Mercedes. К 2023 г. общая доля таких закупок уже сократилась в восемь раз», – пояснил «Ведомостям» гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Он добавил, что закупки иномарок для госслужащих должны быть «абсолютно исключены».