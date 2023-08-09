Жителя Сургута наказали за самовыгул питомца

Жителя Сургута оштрафовали за самовыгул кошки. По словам сотрудников управления по вопросам общественной безопасности, внимание властей на это обратил сосед хозяина питомца.

«Ответственное содержание домашних животных, к которым также относятся и кошки, подразумевает в том числе выгул под контролем хозяина, что способствует обеспечению безопасности как самого животного, так и окружающих людей. За несоблюдение указанного правила наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 3000 рублей», – рассказали представители комиссии.

Напомним, что новые требования по содержанию животных вступили в силу в декабре прошлого года. Сообщить о правонарушении можно через «Госуслуги» по ссылке.