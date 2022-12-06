В Югре утвердили новые правила по содержанию домашних питомцев

В Югре утверждены дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

В соответствии с ними запрещается:

выгул домашних животных в отсутствии контроля со стороны их владельца (самовыгул);

выгул домашних животных лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

содержание домашних животных в помещениях многоквартирных домов, не являющихся частями квартиры, и на придомовых территориях многоквартирных домов;

выгул домашних животных, относящихся к семействам псовых (за исключением собак), куньих, енотовых, без шлейки и поводка.

За нарушение вышеуказанных требований статьей 20.4 Закона автономного округа от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф от 500 до 3 000 рублей. Штраф за повторное совершение правонарушения – от 2 000 до 5 000 рублей.