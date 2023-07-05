Гипермаркет «Лента» появился на месте «Окей» в ТРЦ «Сити Молл» в Сургуте

Торжественное открытие нового гипермаркета «Лента» в ТРЦ «Сити Молл» в Сургуте состоялось сегодня, 5 июля. Магазин будет работать ежедневно с 08:00 до 00:00, сообщила «Сургутская трибуна».

«Мы старались найти лучшего продуктового ритейлера на рынке. Сегодня для посетителей подготовили праздничную программу. Открытие посетили также руководство магазина «Лента» и наш генеральный директор», – поделилась с изданием начальник службы эвент-менеджмента ТРЦ «Сургут Сити Молл» Ольга Идиатулина.

Напоминаем, 1 марта этого года в ТРЦ «Сити Молл» закрылся крупный магазин «Окей» из-за истечения срока действия договора на аренду.