Популярный магазин «Окей» закрывается в сургутском ТРЦ

В торгово-развлекательном центре «Сити Молл» в Сургуте 1 марта закроется крупный магазин «Окей». Причина заключается в том, что у компании истек срок действия договора на аренду, рассказали журналистам в пресс-службе ТРЦ.

«Окей» закрывается первого марта, у них закончился договор. На его месте появится новый гипермаркет – «Лента», - сообщили «Вестнику» в пресс-службе.

Перед закрытием в «Окее» объявили скидки до 90%, отмечает Muksun fm. Из-за этого в магазине наблюдается наплыв посетителей - некоторые полки уже опустели.

Ранее в Сургуте закрылся строительный гипермаркет OBI.