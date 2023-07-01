Две постановки сургутского театра «Петрушка» стали лучшими на Международном фестивале в Санкт-Петербурге

Театр актера и куклы «Петрушка» в Сургуте дважды стал лауреатом на Международном фестивале в Санкт-Петербурге. Он получил дипломы за две свои постановки – «Девочка, наступившая на хлеб» и «Петрушка в «Петрушке», рассказали в пресс-службе администрации города.

«Постановка под названием «Девочка, наступившая на хлеб» от режиссера-постановщика Наталии Лебедевой, была отмечена жюри в рамках основной программы. За эту работу театр получил диплом лауреата в номинации «Лучший спектакль для детей и подростков, – говорится в сообщении. – В рамках специальной программы «Петрушка на Невском» был представлен моноспектакль «Петрушка в «Петрушке» режиссером-постановщиком и актером которого является Иван Соловьев. За данную постановку театр также получил диплом лауреата».

Напоминаем, что строительство нового здания для кукольного театра «Петрушка» перенесли с 2023 на 2025 год.