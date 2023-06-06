Проезжую часть на улице Маяковского в Сургуте перекроют сегодня вечером

Этим вечером в Сургуте перекроют участок внутриквартального заезда в микрорайон 16А. Связано это с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе, рассказали в пресс-службе Горводоканала.

«С 20:00 6 июня до 6:00 7 июня (в ночь), для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе, будет перекрыт участок внутриквартального заезда в микрорайон 16А − с улицы Маяковского до административного здания Маяковского, д. 33 («Аквилон»). Просим заранее продумать маршрут движения в данном направлении в указанный период», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Нижневартовске на четыре дня перекроют дороги.