В Нижневартовске с 9 по 12 июня перекроют дороги

В Нижневартовске с 9 по 12 июня ограничат движение транспорта. Причина - проведение мероприятий в рамках празднования Дня России и 46-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».
9 июня с 17 до 24 часов ограничат движение на улицах:
- Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети);
- проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября);
- Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).
10 и 11 июня с 12 до 24 часов ограничат движение на улицах:
- Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети);
- проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября);
- Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).
12 июня с 10 до 16 часов ограничат движение на улицах:
- проспект Победы (от улицы Ленина до улицы Г.И. Пикмана);
- улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина);
- улица Омская (район площади Нефтяников).
С 10 до 23 часов ограничат движение на улицах:
- Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети);
- Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября);
- проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).
Водителям рекомендуется заблаговременно продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.