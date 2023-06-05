В Нижневартовске с 9 по 12 июня перекроют дороги

В Нижневартовске с 9 по 12 июня ограничат движение транспорта. Причина - проведение мероприятий в рамках празднования Дня России и 46-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

9 июня с 17 до 24 часов ограничат движение на улицах:

- Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети);

- проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября);

- Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).

10 и 11 июня с 12 до 24 часов ограничат движение на улицах:

- Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети);

- проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября);

- Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).

12 июня с 10 до 16 часов ограничат движение на улицах:

- проспект Победы (от улицы Ленина до улицы Г.И. Пикмана);

- улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина);

- улица Омская (район площади Нефтяников).

С 10 до 23 часов ограничат движение на улицах:

- Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети);

- Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября);

- проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).

Водителям рекомендуется заблаговременно продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.