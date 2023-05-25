Полицейские Сургута нашли подозреваемого в убийстве 59-летнего мужчины у кафе «Армянский переулок»

В Сургуте полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в убийстве своего родственника. Его нашли в одной из гостиниц города, сообщили в Телеграм-канале «МВД МЕДИА» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

«В течение суток полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц Сургута. Подозреваемый не выполнил требование о сдаче оружия и оказал сопротивление. В соответствии с законом «О полиции» к нему была применена физическая сила», − говорится в сообщении. Полицейские доставили задержанного в следственные органы.

Напоминаем, что ранее было предварительно установлено, что злоумышленник на почве неприязненных отношений нанес своему тестю несколько ударов ножом, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался.