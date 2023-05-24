59-летний сургутянин скончался от семи ножевых ранений возле «Армянского переулка»

В Сургуте у кафе «Армянский переулок» неизвестный зарезал 59-летнего мужчину прямо на глазах сотрудников заведения, после чего бросил нож и скрылся на черном Мерседесе. Жестокое видео убийства опубликовали в Телеграм-канале «Мегаполис ЮГРА».

По информации СМИ, мужчина получил семь ножевых ранений. На место происшествия приехала бригада скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.

На момент написания текста, СУ СКР по ХМАО не дал официальный комментарий по произошедшему, однако источник сообщает, что убийца объявлен в розыск, по факту преступления возбуждено уголовное дело.