16+
Логотип Сиапресс
USD  79,9093   EUR  86,2770  

Новости

Больше новостей
Какой вариант долгосрочных инвестиций вы считаете лучшим?
Комментировать
0
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​За объекты благоустройства проголосовали уже 22 тысячи сургутян

Продолжается федеральное голосование за объекты благоустройства

​За объекты благоустройства проголосовали уже 22 тысячи сургутян
86.gorodsreda.ru

Голосование за объекты для благоустройства продолжается — к сегодняшнему дню в нем приняли участие порядка 22 тысяч сургутян. Напомним, что собрать нужно 33 тысячи голосов — тогда город получит федеральное финансирование.

Сургутяне могут выбрать четыре общественных пространства, которые будут благоустраивать в 2024 году: сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (второй этап строительства), парк в микрорайоне 8 по улице Республики, 75, сцена в парковой зоне в микрорайоне 20А и спортивная площадка в этом же парке. Работы будут проходить в любом случае, однако если в голосовании примет участие 33 тысячи горожан, то победители его будут дополнительно профинансированы из окружной и федеральной казны.

«Федеральный проект подразумевает участие жителей в выборе объектов благоустройства. При распределении средств будут сравнивать активность горожан на разных территориях. И чтобы получить максимально возможные дополнительные средства в городской бюджет на реализацию проектов, жителям города важно показать заинтересованность в благоустройстве территорий. Само голосование в режиме «онлайн» займет у пользователей несколько минут», – прокомментировал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу: кстати, посмотреть интервью с ним можно на siapress.ru.

Напомним, что голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит на платформе 86.gorodsreda.ru — оно завершится 31 мая.

Проголосовать можно следующим образом:

1. Зайти на платформу по ссылке 86.gorodsreda.ru.

2. Подтвердить регион ХМАО-Югра, далее нажать кнопку «голосовать» (в случае её появления) и выбрать из списка муниципальных образований г.Сургут.

3. Выбрать из списка ТОЛЬКО ОДНУ общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Нажать кнопку «узнать подробности», далее нажать кнопку - «принять участие».

4. Пройти авторизацию через Госуслуги.

5. Выбрать дизайн-проект и проголосовать


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:58, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 1020
  2. ​«Вторичка» нащупывает баланс: ипотека дорожает, а некоторые квартиры дешевеют 1008
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 мая? // АФИША 856
  4. ​В школе ХМАО обнаружили фальсифицированную сгущенку 817
  5. ​Югорчане смогут выгодно пользоваться привычными сервисами в заграничных поездках 808
  6. ​Глава Росприроднадзора и губернатор Тюменской области приняли участие в экологической акции школьников 803
  7. ​Важнейшую для тюменского региона трассу продолжат расширять 771
  8. В 2024 году в Сургуте должно возобновиться строительство лагеря «Барсова гора» 750
  9. Александр Моор обсудил перспективы региона со школьниками 722
  10. ​Сургутские ремонтники вышли на дороги 404
  1. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 2224
  2. В Сургуте назначили нового руководителя транспортной полиции 2111
  3. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 2049
  4. Побежали! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1800
  5. В Югре продолжительность жизни увеличилась до 75 лет 1743
  6. В Сургуте почти на 14 часов задерживается рейс до Минеральных Вод 1711
  7. ​Зарабатывать с двумя кредитками на руках и не платить проценты банку — миф? Правда! 1676
  8. Нападение первых клещей на югорчан: что нужно знать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1615
  9. ​В Тюмени впервые в мире провели уникальную операцию на головном мозге 1614
  10. ​В Ханты-Мансийске сразятся КВНщики из югорских городов 1598
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6837
  2. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6735
  3. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6461
  4. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 6100
  5. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5526
  6. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 5214
  7. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4876
  8. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4651
  9. ​Председатель 4369
  10. Быстро, просто, кое-как 4245

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика