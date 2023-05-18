Представитель администрации Сургута ответил на вопросы голосовании по благоустройству

Во всей России, Югре и Сургуте продолжается голосование, на котором жители выбирают приоритетные проекты благоустройства. Идет оно в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Какие проекты в этом году выставлены на голосование в Сургуте? Почему участвовать в голосовании важно, и чем это поможет городу? На эти вопросы ответит начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» города Сургута Андрей Арменчу.