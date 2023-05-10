Строящийся гараж с кафе в районе Строителей продолжает портить внешний вид Сургута

Возведение гаража в районе Строителей в Сургуте, кажется, стоит на месте. Однако по-прежнему смущает горожан своим внешним видом. В частности, картину дополняет огромная лужа рядом со строящимся зданием, в которой утонула легковушка.

Отметим, что на этой территории более сорока лет стоял двухэтажный барак. После долгих лет ожидания его снесли, а участок выставили на продажу. Новый объект под названием «Гаражный комплекс с автокафе и магазином сопутствующих товаров. Капитальный ремонт» начали возводить стремительно. Но сейчас строительство, наоборот, замедлилось: разница между зимней и весенней фотографиями небольшая.

Ранее редакция siapress.ru выяснила, что, судя по всему, предприниматель здания купил участок и оформил его под гараж. А после перевел статус объекта со строительства в «реконструкцию». Благодаря этому он смог добавить форматы использования, ради которых и началась стройка, − кафе и магазин.