Во дворе дома в Сургуте сбили семилетнюю девочку

Накануне, 2 мая, вечером в Сургуте произошло ДТП, в которой пострадала семилетняя девочка. По предварительной информации, маленького ребенка сбили во дворе дома.

«Около 18:30 в городе Сургут, 40-летний водитель, управляя «Chevrolet», при выезде с жилой зоны, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 7-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Напоминаем, ранее в ДТП в Нижневартовске пострадали годовалая девочка и женщина.