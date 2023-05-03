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Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля во дворе дома в Сургуте

Во дворе дома в Сургуте сбили семилетнюю девочку

Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля во дворе дома в Сургуте
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 2 мая, вечером в Сургуте произошло ДТП, в которой пострадала семилетняя девочка. По предварительной информации, маленького ребенка сбили во дворе дома.

«Около 18:30 в городе Сургут, 40-летний водитель, управляя «Chevrolet», при выезде с жилой зоны, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 7-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Напоминаем, ранее в ДТП в Нижневартовске пострадали годовалая девочка и женщина.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 125, комментариев: 0
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